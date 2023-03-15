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Giriş Tarihi: 15.3.2023 17:40 Son Güncelleme: 15.3.2023 18:09

Başkan Erdoğan imzaladı: O bölge sit alanı oldu

Kocaeli Gölcük ve Başiskele ilçe sınırları içerisinde bulunan Yuvacık Kanyonları ve Beşkayalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile sit alanı olarak koruma altına alındı

ABBAS ÇAKAR
Başkan Erdoğan imzaladı: O bölge sit alanı oldu

Kocaeli'nin doğal güzellikleri arasında bulunan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Gölcük ve Başiskele ilçe sınırları içerisindeki Yuvacık Kanyonları ve Beşkayalar mevkii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'Doğal Sit Alanı' oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirildiği ve değerlendirme sonucunda belirlenen koordinat, liste üzerinde yer alan bölgenin kesin korunacak, hassas alan olarak tescil ilan edildiği ifade dilerek, 6946 sayılı kararın Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109.maddesi gereğince bu kararın alındığı belirtildi.

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Başkan Erdoğan imzaladı: O bölge sit alanı oldu
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