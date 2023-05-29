Başkan Erdoğan İzmit’te fark attı

Kocaeli'nde 2. tur seçimlerine vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Katılım oranı yüzde 88.4'ü buldu. 14 Mayıs'ta yapılan ilk turda 740 bin 508 oy ve yüzde 54.27 oy alan Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda 754 bin 914 oy alarak yüzde 57.01 oy oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde 12 ilçede de seçim yarışını önde tamamladı. Hatta, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP'nin önde çıktığı İzmit'te de seçim yarışını 123 bin 757 oy ve yüzde 51.39 oy oranı ileErdoğan önde bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 117 bin 47 oy ve yüzde 48.61 oy oranında kaldı. Kocaeli'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor kırdığı ilçe Kandıra oldu. Kandıra ilçesinde ilk turda 22 bin 505 oy ve yüzde 64.15 oy alan Erdoğan, ikinci turda 23 bin 458 oy ile yüzde 67.33 oy oranına ulaştı. İlk turda 10 bin 537 oy ile yüzde 30.04 oy oranına ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu ise 2. tur seçimlerinde 11 bin 384 oy ile yüzde 32.67'de kaldı. Kandıra'yı sırası ile yüzde 64.41'le Başiskele, yüzde 61.11 ile Kartepe, yüzde 59,95'le Gebze, yüzde 58.75'le Çayırova, yüzde 58.07 ile Karamürsel, yüzde 56.38'le Dilovası, yüzde 56.16 ile Gölcük, yüzde 55.69 ile Darıca, yüzde 54.27 Körfez, yüzde 54.24 Derince takip etti.