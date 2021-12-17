Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan, "kusursuz kulak" Bager'in hayalini gerçekleştirdi
Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:16

Başkan Erdoğan, "kusursuz kulak" Bager'in hayalini gerçekleştirdi

AA
Başkan Erdoğan, kusursuz kulak Bager’in hayalini gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan anlamlı hediye. Başkan Erdoğan, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip olan doğuştan görme engelli Bager Çalışcı'nın piyano hayalini gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 16 Kasım'da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde resital veren Çalışcı'ya piyano hediye etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, piyanoyu Çalışcı'nın evine teslim etti.

Vali Gündüzöz, Bager Çalışcı'nın çok yetenekli olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Muş'u sevindirdiği için Bager adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten bu çok yetenekli olan evladımız ileride çok güzel konserler verecek ve Türkiye'nin gururu olacak. Bu vesileyle Sultan Alparslan diyarı Muş'tan Türkiye'ye selamlarımızı ve hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Asya da "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Bager kardeşimizin piyanosunu evine ulaştırmış olduk. Biz Bager'in mutluluğu ile mutlu olduk. Bager'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da şahsım ve şehrim adına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Çalışcı'ya, "Bager, gözlerinden öpüyorum ve bu piyanodaki resitalini inşallah senden ayrıca dinlemek isterim. Bütün ailene selamlar" dedi.

Piyano hayali gerçekleşen Bager, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanım beni bugün çok mutlu etti. Bana piyano gönderdi. Kendisiyle festivalde görüşmüştük. Ona çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan kusursuz kulak Bager’in hayalini gerçekleştirdi | Video

Telefonla görüştüğü Erdoğan'a piyano için teşekkür ettiğini anlatan Bager Çalışcı, "Cumhurbaşkanımız çok iyi birisi. Çok sevindim. Piyanoyu ilk çaldığımda çok şaşırdım ve kendimi rüyada hissettim. Hayallerime kavuştum. Her tuşa dokunduğumda, her piyanonun başına oturduğumda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Oyuncu Berkay Ateş'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz aşkı belgelendi!
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinden yeni detay! Bulunan çene kemiği Azra’ya ait
Genç popçu Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı...
Son dakika | Otomobil stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti
Son dakika | İBB'de skandal! ByLocuk'çular, ankesörcüler İBB'de mesaide
Dünya bu skandalı konuşuyor! Gol attı diye kovdular
Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, "kusursuz kulak" Bager'in hayalini gerçekleştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA