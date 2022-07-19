Başkan Erdoğan KYK müjdesi verdi! CHP algı operasyonuna başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları kredinin borcunun faizi öğrenciler için büyük bir sorundu. Öğrenciler üzerinde yük oluşturan bu borçla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizi enflasyona da faize de ezdirmeyiz" açıklaması yapmıştı. Başkan Erdoğan ise dün kabine toplantısı sonrasında müjdeyi verdi. Erdoğan, "Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak" dedi.

SOSYAL MEDYADA ETİKET AÇILDI: #TEŞEKKÜRLERERDOĞAN

Başkan Erdoğan sadece anaparanın geri alınacağını açıklaması sonrasında Twitter'da #TeşekkürlerErdoğan etiketi açıldı. On binlerce iletide Başkan Erdoğan'ın bu kararından dolayı memnuniyet duyulduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı.

CHP YİNE AYNI CHP!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kimi isimler ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) birçok projesinin ve icraatını sahiplendiği gibi Başkan Erdoğan'ın KYK borçlarından sadece anaparanın alınacağına yönelik müjdesini de sahiplendi. Sosyal medyada #TeşekkürlerErdoğan etiketi açıldığı anlarda CHP'li birçok kişi ise #TeşekkürlerKılıçdaroğlu etiketi açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sosyal medyadan akla ziyan cümleler yazdı. Ağbaba, Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesini sahiplenerek "İktidar olmadan ülkeyi yöneten parti: CHP Erdoğan Kabine toplantısı sonrası KYK kredisi geri ödemelerinde faiz farkı olmadan sadece anaparanın ödeneceğini ilan etti. Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA AKLA ZİYAN BİR PAYLAŞIM YAPTI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi açıklaması sonrasında sosyal medyadan "EYT…" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcılarından bazıları Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerinde uzun süredir çalışan AK Parti hükümetinin bu konuda adım attığında buna da CHP'nin çökeceği yorumunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti döneminde yapılan birçok icraatını kendileri yapmış gibi lanse eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynen Ağbaba gibi bir paylaşım yaparak "Türkiye'nin geleceği gençler ve çocuklar adına atılan adımlar için #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" dedi.

YANDAŞ MEDYADAN KILIÇDAROĞLU GÜZELLEMESİ

HALK TV, ODA TV, TELE 1, Birgün Gazetesi ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun gençlere 'faizleri ödemeyin' çağrısı nedeniyle Başkan Erdoğan'ın bu müjdeyi verdiğini iddia ederek bir skandala imza attı. Çoğu haberde, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere 'faizleri ödemeyin' çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK ile ilgili adım attı. Erdoğan'ın, tepkiler üzerine kredi faizlerinin sıfırlanacağını açıklamasının ardından #TeşekkürlerKılıçdaroğlu etiketi Twitter'da TT oldu" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: "BAY KEMAL ÜNİVERSİTE HARCINI KALDIRAN KİMDİ? BİZ KALDIRDIK"

Oysa Başkan Erdoğan daha önce KYK müjdesinin sinyalini vermiş, bu kararın çıkacağını geçmiş icraat örneklerini vererek açıklamıştı. Başkan Erdoğan, "Yaşadığımız diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Daha da ileri gidiyorum. Enflasyona da kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını, ülkemizin imkânlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz. Göreve geldiğimizde öğrencilerin aldığı burs 45 liracıktı. Üniversite harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık" ifadelerini kullanmıştı.