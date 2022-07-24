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Giriş Tarihi: 24.7.2022 15:13 Son Güncelleme: 24.7.2022 15:18

Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi açılışı için Kırıkkale’ye gelecek

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, Kayseri Toplu Açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan grupta yer alan Kaplan, açılış programı öncesinde Kırıkkale'de yürütülen teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen projeler, Kırıkkale Belediyesi Millet Bahçesi ve diğer yatırımların açılışı için Kırıkkale'ye geleceğini ifade etti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi açılışı için Kırıkkale’ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Törenine katılmak üzere Kayseri'ye gitti. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, Genel Merkezin daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalanında karşılayan grupta yer aldı. Toplu açılış ve temel atma töreni öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, Erdoğan'a Kırıkkale'de yürütülen teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Erdoğan ile yaptığı kısa görüşmenin detayı ile ilgili bilgi veren Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırıkkale'ye davet ettiğini ifade etti.

Genel Merkezin daveti üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de katılacağı toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Törenine katılım sağladığını ifade eden Kaplan 'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saha çalışmalarımız ve teşkilat faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aktardım. Teşkilatımızın uyum içerisinde 2023 seçimlerine hazırlandığını kendilerine ilettim. Cumhurbaşkanımız Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen projeler, Kırıkkale Belediyesi Millet Bahçesi ve diğer yatırımların
açılışı için Kırıkkale'mize gelecek. Kendisi de Kırıkkale'de devam eden çalışmaları ve yakalanan uyumu yakından takip ettiğini, yakın bir tarihte Kırıkkale'ye geleceğini ifade ettiler. Biz Kırıkkale İl Teşkilatı olarak teşkilatımızın her kademesiyle sahada 2023 seçimlerine hazırız' dedi.

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Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi açılışı için Kırıkkale’ye gelecek
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