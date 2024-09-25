Başkan Erdoğan sayesinde göz sağlığına kavuşan minik Ada ders başı yaptı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gözünde kayma ve şaşılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ada Koçyiğit, geçtiğimiz ay İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi. İstanbul'da bulunan Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren Ada Koçyiğit, son kontrollerinin ardından ailesi ile birlikte Bitlis'e döndü. Bitlis'e gelerek okuluna ve arkadaşlarına kavuşan Ada'nın şu an itibariyle göz sağlığında herhangi bir problem bulunmazken, bir ay sonra doktoru tarafından yapılacak olan kontrollerde gerek görülürse ikinci bir ameliyat daha yapılacak.

Bitlis merkezde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4/A sınıfında okuyan Ada'yı sıra arkadaşları sevgiyle karşıladı. Küçük Ada, "Tayyip Dede sayesinde sağlıma kavuştum" dedi.