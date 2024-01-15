Başkan Erdoğan şehit Müslüm Özdemir’in babasıyla görüştü

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde havayoluyla Kahramanmaraş'a geldi. Yerlikaya, şehre gelir gelmez, Pençe Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'lılar ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in Göksun ilçesindeki baba evine gitti.
Yerlikaya, şehidin babası Hasan ve annesi Durdane Gülmez ile 7 kardeşine başsağlığı diledi. Yerlikaya, şehidin kabristanını da ziyaret edip dua etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımında, "23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" mesajı yayınladı.
Yerlikaya, daha sonra şehidin babasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Başkan Erdoğan, baba Özdemir'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, şehit Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüştü | Video
Yerlikaya, şehidin kabristanını da ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaretinin ardından toplu konut alanlarına gitti.