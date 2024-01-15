Başkan Erdoğan şehit Müslüm Özdemir’in babasıyla görüştü

Yerlikaya, şehidin babası Hasan ve annesi Durdane Gülmez ile 7 kardeşine başsağlığı diledi. Yerlikaya, şehidin kabristanını da ziyaret edip dua etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımında, "23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" mesajı yayınladı.