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Giriş Tarihi: 23.10.2022 19:57

Başkan Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ bir araya geldi

Diyarbakır’da açılışlara katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Silvan ilçesinde “Beyaz Melesli Kadınlarla” bir araya geldi.

İHA
Başkan Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ bir araya geldi

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopter ile Silvan ilçesine geçti.

Başkan Erdoğan, Silvan'da "Beyaz Melesli Kadınlarla" bir araya geldi. Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ile vatandaşlar karşıladı.



Bölgenin 'Hanım Ağası' olarak isimlendirilen Suna Kepolu Ataman, 'Beşiği Sallayan, Dünyayı Sallar' sloganı ile Diyarbakır'ın ilçeleri ve köylerinde 'Beyaz Melesli (Tülbentli) Kadınlarız Biz de Varız' projesini hayata geçirmişti.

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Başkan Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ bir araya geldi
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