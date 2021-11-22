Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan, telefonla İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi
Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:12

Başkan Erdoğan, telefonla İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi

Başkan Erdoğan, telefonla İngiltere’deki UID yöneticilerine seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya gelen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticilerine seslendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın vesilesiyle yapılan telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantı kapsamında yapılan çalışmaların başarılı olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabi şu anda Avrupa'yı dolaşıyorsunuz ve Avrupa'da UID'nin temsilcileriyle bir araya gelmek suretiyle yeni bir heyecan, yeni bir aşkı inşallah orada törpülüyorsunuz. Bundan dolayı da gerek Efkan (Ala) kardeşim sizlere gerekse tüm UID'nin Avrupa'daki temsilcilerine tüm kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah 2023 için çok farklı adımların atılacağı bir dönem içerisinde olacağız. Ben sizin bu heyecanınızı, coşkunuzu bu şekilde görüyorum ve bunun neticesini de Allah'ın izniyle alacağımıza inanıyorum. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları olarak, UID'nin bu performansını bu şekilde devam ettirmesi halinde neticeyi muhakkak alacaktır. Gerek UID Başkanına gerekse de diğer bölge başkanlarına kalbi şükranlarımı bildiriyorum."

Efkan Ala da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı arasında telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etmesinin büyük motivasyon sağladığını dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Açık Öğretim AÖF sınav yerleri giriş belgesi erişime açıldı! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, telefonla İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA