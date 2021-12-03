Başkan Erdoğan’a hakaret eden CHP’li başkanın iddianamesi hazırlandı

Denizli'de 23 Eylül tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da katıldığı CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gezi'nin şehitlerinin katili" ifadelerini kullandığı belirlenen CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 28 Eylül tarihinde tutuklanmıştı. 13 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Odabaşoğlu hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyi tamamladı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun yaptığı konuşma ile ilgili delil ve belgelerinde yer aldığı iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre CHP'li Odabaşıoğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

BİR DEĞİL İKİ DEĞİL

CHP'li Odabaşıoğlu'nun daha önce de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ortaya çıktı. Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'faşist' ve 'yıkılacaksın hain iktidar' cümleleri nedeniyle gözaltına alındığı 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tehdit Etme' suçundan hakim karşısına çıktığı ve bu suçlamalardan beraat ettiği belirlendi.