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Giriş Tarihi: 1.5.2023 09:30 Son Güncelleme: 1.5.2023 09:43

Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Asgari ücreti, 184 lira’dan 8 bin 500 liraya çıkardıklarını vurguladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs mesajında şu ifadeleri kullandı: Sevgili işçi kardeşlerim Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum.

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Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık
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