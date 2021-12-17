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Giriş Tarihi: 17.12.2021 23:24

Başkan Erdoğan'dan "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" katılımcıları onuruna yemek

Başkan Erdoğan’dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi katılımcıları onuruna yemek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ayrı ayrı görüştü.

Başkan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'na geçerek, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan çifti, konukları karşılayarak tek tek ilgilendi.

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Başkan Erdoğan'dan "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" katılımcıları onuruna yemek
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