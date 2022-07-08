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Giriş Tarihi: 8.7.2022 16:38 Son Güncelleme: 8.7.2022 18:39

Başkan Erdoğan’dan eski başkanlara; davamıza sahip çıkın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış AK Partili isimlerle biraraya geldi. Programa Kırıkkale’den 14 eski belediye başkanı katıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Başkan Erdoğan’dan eski başkanlara; davamıza sahip çıkın

Başkan Erdoğan önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan AK Partililerle buluştu. ATO Congresium'daki törende konuşan Erdoğan, Ülkenin yönetimindeki en küçük bir zafiyetin millete çok ağır bedelleri olacağını belirterek "2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nda bizim kazanmamız şart. Bu seçim; kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değil" diyen Erdoğan, eski belediye başkanlarına, "Doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı, kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum" çağrısında da bulundu.

KİMLER KATILDI?

Programa Kırıkkale'den; Kırıkkale Eski Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Yahşihan Eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Balışeyh Eski Belediye Başkanı Cehti Pehlivanlı, Karakeçili Eski Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Kulaksız Eski Belediye Başkanı Hasan Keskin, Hacılar Eski Belediye Başkanı Menduh Bağrıaçık, Çullu Eski Belediye Başkanı Hacı Avan, Büyükyağlı Eski Belediye Başkanları Mevlüt Özçelik ve Feyyaz Ayar, Çelebi Eski Belediye Başkanı Sami Uluyşol, Bahşılı Eski Belediye Başkanı İbrahim Uyar, Ceritmüminli Eski Belediye Başkanı Affan Kartalcı, Güzelyurt Eski Belediye Başkanı Hasan Çoban ve Aşağımahmurtlar Eski Belediye Başkan Vekili Pevril Altın katıldı.

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Başkan Erdoğan’dan eski başkanlara; davamıza sahip çıkın
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