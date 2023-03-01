Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DEPREM FIRTISINA TUTULMUŞ DURUMDAYIZ"

"11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntılar yaşadık. Artçı sarsıntıların yol açtığı tedirginlik sürüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuştur.

6 Şubat'ta 11 ilimizi briden vuran deprem fırtınası milletimize hepsinden büyük bir acı yaşattı. 500 km'lik çapa sahip bir alandaki 14 milyon insanımızı etkiledi. Ağır kış kartlarının etkili olduğu bir günde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen depremden sadece birkaç saat sonra bakanlarımız deprem şehirlerine giderek çalışmaları koordine etmeye başladı.

Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 985 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var.

Bölgede görevlendirdiğimiz kamu perosneli sayısı 271 bin iş makinesi sayısı 15 bin, uçak sayısı 78...

MUHALEFETE TEPKİ: SİRK CAMBAZLARI...

Bu rakamlar değil ülkemizde, dünyanın tamanında can kaybı itibarıyla böylesine geniş çaplı bir afete aynı anda müdahale edecek arama kurtarma ekibi bulmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Biz herhangi bir bahanenin arkasına sığınmıyoruz.

Kimi eksiklikler, aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmıştır. Var gücümüzde olabilecek en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk. Birilerinin devletin ve milletin yıkıntılar arasında kalmasını beklediğini biliyoruz. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, kalıcı konutların inşasına kadar acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen kendi kimliklerine büründüler. Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bu zamana kadar kaç kez gittiler? Şahsım olarak iki kez gittim. Sürekli bölgeyi tarıyoruz. Ne oluyor ne bitiyor takip ediyoruz."