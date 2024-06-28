Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişki kurmamaya sebep yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Bu tür kaçak yapıların zemin etütlerinin doğru yapılamadığı yerlerde kentsel dönüşüme gitmemiz gerekiyor. Şu an yıkılan binalarda sıkıntı bakıyorsunuz 3 kat kaçak, kaçaktan dolayı burada yıkım söz konusu olmuş. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım, bu tür işleri iyi bilirim. Kentsel dönüşümleri bugüne kadar nasıl başarılı bir şekilde yaptıysak istiyoruz ki ülke genelinde de işi sağlama bağlayalım.



Biliyorsunuz Cumhur İttifakının önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun süredir çalışıyoruz. Görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik ettiriyoruz. Bundan sonra da edecek. Herhangi bir suistimale izin vermeyiz. Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların görüşmesini yapıyoruz. Gerek MHP gerek AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.



Suriye ile ilişkileri geliştirmek için geçmişte nasıl birlikte hareket ettiysek aynı şekilde yine ederiz Suriye halkı bizim kardeş halk olarak yaşadığımız bir topluluktur. Suriye ile ilişkilerimizi nasıl canlı tuttuysak biliyorsunuz sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık yarın yine görüşebiliriz. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir amacımız yok.



