Başkan Erdoğan’dan pankartla yardım istemişti: Minik Ada’nın tedavisi başladı

Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelere götürülerek ameliyat edildi.Maddi imkânsızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemeye karar verdi.Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarını da alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kiler İplik Fabrikası önündeki "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitti.Törende konuştuğu sırada babasının omzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açan küçük Ada'yı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenmesi için ilk önce doktorunu gönderdi, ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ailenin yanına giderek kızlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilen küçük Ada, dün tedavi için ailesiyle İstanbul'a hareket etti.Koçyiğit ailesi, kızları Ada'nın tedavisi için kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Baba Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına sahip çıktığını belirterek, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız pankartı gördü. Hemen talimat verdi. Sağlık Bakanımız yanımıza gelerek bizimle iletişim kurdu" dedi. Baba Koçyiğit, Erdoğan'ın iş talebi için de yardımcı olma sözü verdiğini belirtti. Evde sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan Ada Koçyiğit ise, "Mitingde açtığım pankartı Tayyip dede gördü. Tayyip dedemi çok seviyorum" diye konuştu.