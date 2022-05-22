Başkan Erdoğan’dan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’na tebrik

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran @VakifBankSK
Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran @VakifBankSK Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 🇹🇷🏐 pic.twitter.com/rLW136rH5i— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2022