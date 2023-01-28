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Giriş Tarihi: 28.1.2023 16:01

Başkan Erdoğan’ı görebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için geldiği tören alanında fenalaşan yaşlı kadın, hastaneye gitmemek için sağlık görevlilerine direndi. Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyip gözyaşı döken yaşlı kadın, ayakta yapılan tedavisinin ardından alana geri döndü.

İHA
Başkan Erdoğan’ı görebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özay Gönlüm Meydanı'nda yapacağı toplu açılış törenin yapılacağı alana gelerek ayakta bekleyen yaşlı kadın, bir anda fenalaştı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek için sedyeye bindirilen kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği ve görmek istediği için demir bariyerlere tutunarak hastaneye gitmeyi reddetti.
Çok sayıda sağlık personelin götürmeye çalıştığı kadın en sonunda ikna edilemeyince bir sağlık personeli miting alanında kurulan sağlık çadırında ayakta yapılan tedavinin ardından tekrardan miting alanına geleceğinin söyleyerek yaşlı kadını ikna etti. Tansiyonu ölçüldüğü sırada duygularına hakim olamayarak ağlayan kadın, yapılan tedavinin ardından miting alanına geri döndü.

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Başkan Erdoğan’ı görebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti
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