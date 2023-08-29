Başkan Erdoğan’ın açtığı Panorama 1326 Fetih, rekorların müzesi oldu

GEÇMİŞE YOLCULUK FIRSATI

Ziyaretçilerini günümüzden tam 6 Bin 500 yıl geriye götüren müzede, Bursa'nın feth edildiği ve Bizanslılardan teslim alındığı gün resmediliyor. 6 Osmanlı Padişahının ve onların zamanındaki sosyal hayatı anlatan 16 adet tablonun da yer aldığı dev müzede, konferans, sergi ve toplatı salonları, kütüphaneler ve kafeteryalar bulunuyor. Ziyaretçilerini büyükeyen bir yapıya sahip müzede adeta geçmişe yolculuk yapılıyor.

KITALARA ÇIKIŞ NOKTASIYDI BULUŞUMA NOKTASI OLDU

Erişilen rekor ziyaretçi sayısından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın 6,5 asır önce 3 kıtaya çıkış noktası olduğunu, günümüzde ise artık tam anlamıyla bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Başkan Dündar, "Bugünün dünyasının arayıp bulamadığı huzur, barış ve güvenlik konusu bu müzede. Bursa'nın teslim alındığı gün Bizanslılar buradan ikramlarla uğurlanıyor. Yağma ve yakıp yıkma gibi durumlar oluşmadığı için tam bir barış ortamı oluşuyor. Bu ortam burada birebir resmedilmiş durumda. Tarihe bir atıf olarak düşünürsek artık burası buluşma noktası oldu" dedi.