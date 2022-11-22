Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi belgeleriyle çürüttü

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi hakkında bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdı" yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Çorum Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek; "Çorum Valiliği makam odasında yer alan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırıldığına dair bazı yayın organları ile sosyal medya hesaplarında gerçeği yansıtmayan haberler yayınlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi valilik makamının misafir köşesinde yer almakta olup buna ilişkin görseller ektedir" ifadelerine yer verildi.