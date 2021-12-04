Bu tip durumlarda devletin aldığı önlemleri aktaran Başbuğ, "Polislerimiz en önemli kişi sahada olduğu için takviye kuvvetlerle olası bir güvenlik zafiyetini önlemek için civar il ve ilçelerden personel getirmek. Mardin de bu kapsamda planlamaya dahil edilmiş. Görevli polisimiz araca bindiğinde ikinci alacağı arkadaşı fark ediyor. Bir anda olay öyle ortaya çıkıyor. Burada o araç oraya gitseydi miting alanına kadar yaklaşması mümkün değildi. Ses getirecek eylem gerçekleştirmeyi planlamışlar. Bu olay istihbari bilgi ve saha çalışması olmadan yapılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın mitingine saldırı girişimi önlendi! Coşkun Başbuğ: FETÖ-PKK işbirliğini hissediyorum | Video

"EYLEM GİRİŞİMİNDE FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ HİSSEDİYORUM"

Bu eylem girişiminin önceden çalışılmış olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Arkadan takip ederler mi veya sahaya eylemi gerçekleştirecek kişiyi götürmüşler midir derseniz, ben götürüldüğü kanaatindeyim. Bu sıradan bir terör eylemi değil. Arka planında istihbari birçok çalışmayı gerektiren faaliyetler. Şu ana kadar elde edilen bilgilerde, FETÖ-PKK işbirliğini hissediyorum. Çünkü burada iki tane faaliyet yürütmek durumundasınız. Bir içeriden bilgiyi almak durumundasınız, hangi polis gidiyor, hangi araçla gidiyor, ikametgah adresi yola çıkış saati, görevlendirme emri… Bunlar hep bu eylemi gerçekleştirmek için elde etmeniz gereken bilgiler. FETÖ bağlantısını buraya oturttum." şeklinde konuştu.

Başbuğ açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ-PPKK arasında çok işbirliği oldu. Birçok eylemin arka planında bu işbirliğinin olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladık. Bu bilgiler örgüte aktarıldıktan sonra PKK'nın yapacağı bu düzeneği istihbari eğitim almış bir takım karanlık odaklarda ki ucu Irak Suriye'ye kadar gidebilir. Bu eğitimi almış terörist düzeneği hazırlar ve eylemi de yine PKK gerçekleştirir ve üstlenir. Bugüne kadar hep bu kısır döngüyü gördük. Burada da aynı döngünün işlediği kanaatindeyim. Bu sıradan bir teröristin yapacağı bir iş değil. İstihbari çalışması var, alınan bilgilerin sahada derlenmesi ve değerlendirilmesi var ve eylem yerinde gerçekleştirilmesi var.

"PKK VE FETÖ'NÜN BOYUNU AŞAR, İKİSİNİN BİRLİKTE YÜRÜTMEK ZORUNDA OLDUĞU BİR EYLEM"

Bütün bu zinciri işlediğimizde bu PKK'nın ve FETÖ'nün boyunu aşar. İkisinin birlikte yürütmek zorunda olduğu bir eylem. Plastikse güçlü bir patlayıcıdır ama içeriği hakkında bilgimiz yok. Bir de bu ikiliye aklı vereni konuşmak lazım.

"AMAÇ KAOS VE KARŞIKLIK"

Amaç başka şeyleri konuşturmaktı. Bu aracın o alana yaklaşması mümkün değil. Ancak uzaktan ses etkisi yaratacak şekilde patlama, etrafta hasar… Ardından örgütün bir anda propagandalarına tanıklık edecektik. Bu amacı esas güden teröre destek veren emperyalist yapılar. Ucu Amerika'ya kadar gidebilir. Örgütün uzun zamandır amacı ve edindiği heder bir an önce eylem yapmak ve dağılan örgütün çözülmesini durdurmak. Aynı zamanda ülke içindeki olumlu psikolojik havayı terse döndürmek. Maksat buydu. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Burada amaç kaos ve karışıklık. Buna çanak tutan mecralar da var."