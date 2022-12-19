Başkan Erdoğan’ın sözleri ayakta alkışlandı! CHP’ye hodri meydan: Sıkıyorsa şimdi had bildirin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan burada, KOSGEB'den destek alarak ticaret hayatına atılan başarılı iş kadınlarıyla bir araya geldi.
"LGBT BİZİM KİTABIMIZDA YOK"
Muhalefetin LGBT meselesinde takındıkları tavrı eleştiren Başkan Erdoğan, "LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var. Onlarla beraber yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Önümüzdeki dönem, bakanlıklarımızla tüm kurumlarımızla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aile kurumunun temel direği olan kadınların, üretim yanında siyasetteki varlık ve etkinliklerinin de arttığını dile getiren Erdoğan, "Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. Kadın olmadan siyasetin, üretimin olamayacağı anlayışımızın kanıtlarından biri de meclisteki temsil düzeyidir." dedi.
"SIKIYORSA ŞİMDİ HAD BİLDİRİN"
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Meclis'e giren bir başörtülü milletvekiline bunların eski yöneticleri ne demişti? Bu kadına haddini bildirin. Ey CHP siz onların uzantılarısınız. Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim. Buralara kolay gelmedik. Benim bütün hanım kardeşlerimin çok çektiği acılar var. Okullarından maalesef kovulan, ve bu anamuhalefetin genel başkan yardımcısı olan kadın ikna odalarında başındaki örtüyü alıp orada onlara manevi işkence yapıyordu. Bu acıyı birçok yakınlarım yaşadı. Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi İstanbul'da bir okulda okuyan kızımı başka bir okula adeta kaçırarak götürmek zorunda kaldım.
Önümüzdeki seçimlerde, kadınlarımızın Türkiye'nin Yüzyılı'na sahip çıkacaklarına inanıyorum. İşte az önce gördünüz neleri ispat ettiler, neleri ispat ediyorlar."