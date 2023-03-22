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Giriş Tarihi: 22.3.2023 14:27

Başkan Fatma Şahin, depremzede öğrencilere verilecek maddi desteğin detaylarını açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma  Şahin, depremzede öğrencilere verilecek maddi desteğin detaylarını açıkladı.

Başkan Fatma Şahin, depremzede öğrencilere verilecek maddi desteğin detaylarını açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim şehri Gaziantep'te her şartta ve koşulda çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanması gerektiğini belirterek, "Daha önce başlatmış oldumuz eğitim desteğinin başvuru tarihini 15 Nisan'a kadar uzatttık. Bu başvurularda şartları uyan gençlerimizin önümüzdeki hafta ödemelerine başlıyoruz" dedi.

Başkan Şahin, ikametgahı Nurdağı ve İslahiye'de bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise bin lira verileceğini hatırlatarak, "Öğrencilerimiz başvurularını Genç Kart ve Kadın Dostu Kart mobil uygulamalarından yapabilir. Başvurularda sorun yaşayan öğrencilerimiz ise Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet veren Beyaz Masa'da başvurularını tamamlayabilir" diye konuştu.

Yarınlara iyi mühendisler, iyi mimarlar ve iyi eğitim görmüş sosyal çalışmacıların hazırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Şahin, "2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Brilikte başaracağız" ifadesini kullandı.


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Başkan Fatma Şahin, depremzede öğrencilere verilecek maddi desteğin detaylarını açıkladı
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