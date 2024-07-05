Haberler Yaşam Haberleri Başkan Genç “LGS Şampiyonları" ağırladı
Giriş Tarihi: 5.7.2024 11:44 Son Güncelleme: 5.7.2024 12:55

Başkan Genç “LGS Şampiyonları" ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024 LGS’de Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri makamında kabul etti. Gençlerin başarılarından gurur duyduğunu belirten Başkan Genç, onların bilgiye hızlı erişimi, değişen bakış açıları ve artan özgüvenleriyle geleceğe umutla baktığını vurguladı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Başkan Genç “LGS Şampiyonları ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2024 LGS'de Trabzon'dan Türkiye birincileri arasına giren Berru Tanrıver, Mustafa Türker Yarar ve Ömer Kaan Cansu ve öğretmenleri makamında ağırladı. Başkan Genç, gençlerin elde ettiği bu başarıdan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Başardınız, en büyüğünü başardınız hem de. Sizinle, öğretmenlerinizle ve ailelerinizle gurur duyduk. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimde gösterdikleri üstün başarılar bizleri umutlandırıyor. Onların azmi ve çalışkanlığı bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Şampiyon öğrencilerle sohbet eden Başkan Genç, eğitim süreçleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ise başarılarının arkasındaki çalışmaları, hedeflerini ve bu süreçte aldıkları destekleri paylaştılar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında her zaman gençlere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Genç, "Öğrencilerimizin başarılarını daha da ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak bizim en önemli görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

GELECEK ADINA ÇOK UMUTLUYUM

Gençlerin bilgiye erişimlerinin hızlandığını, bakış açılarının değiştiğini ve özgüvenlerinin arttığını vurgulayan Başkan Genç, "Bu gençlikle beraber gelecek çok daha güçlü olacak. Hem bugün adına hem de gelecek adına çok umutluyum. Gençlerimiz, kendi kariyerlerinin peşine düşerken aynı zamanda ülkeleri ve milletleri için de fayda üretecekler. Böyle bir nesle sahip olduğumuz için çok şanslıyız" şeklinde konuştu. Başkan Genç, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

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Başkan Genç “LGS Şampiyonları" ağırladı
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