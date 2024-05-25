Başkan Genç’ten İran Başkonsolosluğu’na taziye ziyareti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin vefatından dolayı İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Başkonsolos Naser Mohebati'ye ziyarette bulundu. Taziye dileklerini ileten Başkan Genç, "Çok üzücü bir kaza. Sizin nezdinizde dost kardeş İran İslam Cumhuriyeti'ne, İran halkına, kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Merhum Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkemizde 1 gün yas ilan edilerek o acıyı beraberce hissettik. Allah ülkelerimizi böyle kazalardan korusun." diye konuştu.

KARDEŞLİĞİMİZ PAYİDAR KALACAK

Ziyaretten dolayı şükranlarını ileten Başkonsolos Naser Mohebati, "İran halkı olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Kazadan dolayı çok üzüldük. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Etrafımıza, elimizi kim tutacak diye bakarken beni ailemden sonra ilk siz aradınız. Yüreğimde bir sıcaklık hissettim. Olaydan sonra Türkiye'deki kardeşlerimiz bizim yanımızda oldu. Bu bizim için çok değerliydi. Kardeşler zor günlerde hep birbirinin yanında olmalı. Bunu da Türkiye yerine getirdi. Ben Türk milletine bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu olayda gösterdiği hassasiyetten dolayı minnet duyuyorum. Kardeşliğimiz her zaman payidar kalacak." dedi.