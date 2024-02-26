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Giriş Tarihi: 26.2.2024 12:12 Son Güncelleme: 26.2.2024 13:29

Başkan Gülaçtı ile Başkan Kanlı'dan miting teşekkürü Adana destan yazmaya hazırlanıyor

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana mitingine yoğun katılım gösteren tüm Adanalılara teşekkür ettiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Gülaçtı ile Başkan Kanlı’dan miting teşekkürü Adana destan yazmaya hazırlanıyor

Başkan Gülaçtı ile Başkan Kanlı yaptıkları ortak açıklamada, Adanalılar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Adana'da ağırlamaktan büyük bir sevinç ve mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Gülaçtı ve Kanlı, şunları söylediler:

"Adana yine kendine yakışanı yapmış, pazar günü gerçekleştirdiğimiz mitingimizde de, on binler akın akın gelerek alanları doldurmuş, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla, muhabbetle ve sevgiyle karşılayarak bağrına basmıştır. Hemşehrilerimizin bu coşkusu, heyecanı ve birlikteliği gösteriyor ki Adana, 'Önce Türkiye' diyen Cumhur İttifakı ruhuyla 31 Mart'ta destan yazmaya hazırlanıyor. Adana'mızda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini Cumhur İttifakı olarak tüm mensuplarımızla ve hemşehrilerimizle beraber el birliğiyle, gönül birliğiyle büyük bir zaferle taçlandıracağımıza yürekten inanıyoruz."

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Başkan Gülaçtı ile Başkan Kanlı'dan miting teşekkürü Adana destan yazmaya hazırlanıyor
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