Başkan Güler, Altınordu’daki Gürgentepelilerle buluştu

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Gündüz ilçelerde akşamda kapalı alan toplantıları düzenleyen Başkan Güler, bu toplantılar kapsamında Altınordu'da yaşayan Gürgentepeliler ile bir araya geldi.

BAŞKAN GÜLER: "TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR MERKEZ YAPMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşan Başkan Güler, yeni dönemde Gürgentepe'nin her alanda daha da ileriye gideceği sözünü verdi. Başkan Güler, "Özellikle 2 yıl içinde yolunuz ve suyunuz ile ilgili Allah'ın izniyle hiçbir sorun kalmayacak. Gürgentepe turizmin, inanç turizminin, bilhassa cemevleri dahil güzel bir merkez yapmak istiyoruz. Orada çok güzel çok iyi insanlar var. Çok temiz gönül insanları var. Bunları yaparak Türkiye'de örnek bir merkez yapmak istiyoruz" dedi.

DOĞALGAZ GELİYOR

Gürgentepe'ye doğalgaz sözünü veren ve bu müjdesi alkış ve coşkuyla karşılanan Başkan Güler, "Doğalgazınız gelecek hanımlar rahat edecek. Kömür taşımayacaksınız. Kül boşaltmayacaksınız. Perdelerinizi biraz daha geç yıkayacaksınız" diye konuştu.

"PANDEMİ DE DE DURMADIK, REKORLAR KIRDIK"

Görevde olduğu süre zarfından ülke olarak çok zor zamanlar yaşandığını ancak buna rağmen rekor düzeyde işler yaptıklarının altını çizen Başkan Güler, "Geçtiğiniz dönemin iki yılı pandemi bir yılı da deprem ile geçti, ekonomik sorunlar derken biz ağız tadıyla 2-2.5 yıl çalıştık ama boş durmadık rekorlar kırdık. 2 bin 200 km yol yaptık. 1800 kilometre su hatları yaptık. 400 kilometre aşkın yağmur suyu hattı yaptık. Yol, su alanında rekor yatırımlar gerçekleştirdik" dedi.

Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yener Yalçınkaya'nın verdiği sözün arkasında olduğunu dile getiren Başkan Güler, "Yener Yalçınkaya kardeşimin bütün söyledikleri benim sözümdür. Bizim davamız pazara kadar değil mezara kadar. Biz bu çalışmaları gönülden yapıyoruz. Allah bizi mahcup etmesin ağzımın tadı bozulmasın" diye konuştu.