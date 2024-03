Başkan Gültak, “Geleceğe dair hayalleri olmayan adayları desteklemeyin"

Seçim kampanyasına aralıksız devam eden Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, yüzlerce esnafın faaliyet gösterdiği, binlerce insanın da çalıştığı Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile İlçe Başkanı Mehmet Ali Can'ın da katıldığı ziyarette, Tırmıl Sanayi Sitesi yönetimi ile bir araya gelen ve ardından site esnafını ve çalışanlara yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlattı.

"Huzur deyince, insanımızın aklına ilk biz geliyoruz"

Sahadan çok pozitif dönüşler aldıklarının altını çizen Başkan Gültak, "Her yaştan insanımız, Akdeniz'de sağladığımız huzurun tadını almış. Huzur olmayınca hiçbir şey olmuyor çünkü. Akdeniz'de, barışın, huzurun ve kardeşliğin tadı, bütün hücrelere kadar yayılmış. İnsanlarımız artık bu huzurun kaçmasını istemiyor. Huzur deyince de insanlarımızın aklına ilk biz geliyoruz. Kimseyi ayrıştırmadığımız için, herkesi kucakladığımız için, her mahalleye her bölgeye eşit hizmet verdiğimiz için bu konu bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

"Vatandaşlarımız huzurla birlikte hizmet ve proje istiyor"

Başkan Gültak, vatandaşın, huzurla birlikte hizmetlerin devamını istediğini belirterek, "Akdeniz'de ilk kez bizim yaptığımız kentsel dönüşüm projeleri var, imarla ilgili çalışmalarımız var, eğitim, spor, kültür, sanatla ilgili projelerimiz var. Ayrıca kadınlara yönelik çalışmalarımız var. Bu ve benzeri birçok proje ve hizmeti 5 yılda hayata geçirdik. Saatlerce konuşsak yaptıklarımızı anlatamayız. Dolayısıyla yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatıdır. Vatandaşımız bizden memnun. Hem huzur hem de daha çok gelişmek, daha çok kentsel dönüşüm ve imkân istiyor. Bundan dolayı sahada bize olan teveccüh her geçen gün artıyor. Umarım 31 Mart'ta hem Akdeniz hem de Büyükşehir'de ipi göğüsleriz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akdeniz'in daha çok mesafe kat edeceğine, daha çok gelişip değişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Yeni dönemde Akdeniz için hayallerimizi büyüterek geliyoruz"

"Bizim Akdeniz'le ilgili hayallerimiz ve büyük planlarımız var" diyen Başkan Gültak, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum, Hayali olmayan bir insanı seçmesinler, belediye başkanı yapmasınlar. Bizim, limanla ilgili hayallerimiz var, sanayi alanları, depolama alanları, lojistik alanları ile ilgili hayallerimiz var. Akdeniz'in Türkiye gelişmişlik ortalaması, 123'ten 103'e yükseldi. Ama bizim hayallerimiz sayesinde Akdeniz ilk 10'un içinde olacak.

Çünkü Türkiye'nin en büyük limanlarından biri bizde. Kadınların daha çok hayata atılması, meslek sahibi olması için hayallerimiz var. Gençlerimiz için hayallerimiz var, onların okuyarak diledikleri mesleğe kavuşmalarını ve iş sahibi olmalarını istiyoruz. Geleceğin şampiyonu olacak sporcularımız için büyük hayallerimiz var. Bu hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirdik. 31 Mart'tan sonra bu hayallerimizi Akdeniz'de büyüterek gerçekleştireceğiz" dedi.

"Mersin, İstanbul ile yarışabilir hale gelecek"

Tırmıl Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Sitesi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın ısrarla ve yıllarca beklediği imar meselesini bitirdiklerini de belirten Başkan Gültak, "Kentimizin imar planlarını bitirme aşamasına getirdik. Binliklerin bir kısmını yaptık, bir kısım binlikleri de önümüzdeki dönem yapacağız. Tabi bu, ihtisas sanayi alanlarını getirecek, kentimizin sıkışmışlığını ortadan kaldıracak, konutlarla sanayinin iç içe geçmiş olmasından kurtulacağız. Halen İhsaniye'de, Nusratiye'de Hamidiye'de, apartman altındaki oto tamircileri, kaportacıları, boyacıları yeni yerlerine taşıyabileceğiz. Bugün Konya'da, Kayseri'de, Gaziantep'te işler böyle artık. Ama Mersin'de yıllardır bu sorun çözülmemiş. Ayrıca E-5 büyük sorun, Hal'den başlayıp Nacarlı'ya kadar giden, inşallah bu binliklerle kamulaştırmaları tamamlanmış, paralel bir E-5, büyük bir bulvar yapıyoruz. İnşallah biz seçimi aldıktan sonra ve Büyükşehir'i de Cumhur İttifakı kazandıktan sonra karayolu ağına getireceğiz. Böyle yapmaz isek bu iş yürümez. E-5'teki tıkanıklığı açmanın tek yolu bu. İmarla, sanayileşme ile depolama alanları ile ilgili fikirlerimizi ortaya koyduk. Bu işlerde maalesef çok geç kalınmış ama bizimle birlikte başladı ve hızlandı. Yeni dönemde tekrar seçilip göreve gelmemiz halinde tüm Mersin kazanacak ve Mersin, İstanbul ile yarışabilir bir hale gelecek" şeklinde konuştu.