Başkan Gültak’tan pozitif ayrımcılık çağrısı yaparak hizmetlerin engellenmemesini istedi

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi, Mustafa Gültak Başkanlığı'nda, belediye konferans salonunda Nisan ayı 2'nci birleşimini yaptı. Önceki toplantının tutanak özetinin kabulünden sonra gündem maddelerine geçildi. Toplantıda, Evci Mahallesi'nde, imar durumunda ihdasen oluşan 131,99 metrekarelik parçanın satışı için Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi ile ilgili komisyonlarda kabul edilen karar, Meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

KAMU YARARINA HİZMET VEREN DERNEKLERE YER TAHSİSİ YAPILDI

Yeni Mahalle, Hüseyin Okan Merzeci Parkı içinde yer alan prefabrik yapının, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanlığı ile Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanlığı'na 5 yıl süre ile bedelsiz tahsisi ile ilgili komisyon kararı, Meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Yine Nusratiye Mahallesi 23 Evler Parkı içinde bulunan ve belediyenin yaptığı Kültür Evinin de 'Muhtarlık Binası' ve 'Kültür Evi' olarak kullanılması şartıyla, Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'na 3 yıl bedelsiz tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

BAŞKAN GÜLTAK, "YAPILAN BİR SATIŞ DEĞİL, TRAFO İÇİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ"

Meclis'te, Nusratiye Mahallesi 560 ada 84 ve 96 numaralı parseller ile ihdasen oluşan 705 metrekarelik alanın yasalara göre trafo merkezi yapılmak üzere, TEİAŞ'a satışı için Belediye Encümeni'ne satış yetkisi verilmesiyle ilgili konu da görüşüldü. Komisyonlardan oybirliği ile geçen gündem maddesi, Meclis üyelerinin tartışmalarının ardından yine oybirliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili tartışmalar üzerine değerlendirme yapan Başkan Mustafa Gültak, "Bu bir satış belgesi değildir. Bu, bir trafo yenileme işi için imar planı düzenlemesidir. Eğer bu trafo yenilenmezse, bulunduğu bölgedeki esnafımız ve insanlarımız zarar görecektir. Artı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın göz bebeği gibi önemsediği Metro Projesi atıl kalacaktır. Çünkü bölgede voltaj gücü 170'in altında. TEİAŞ, devlet ve kamu kuruluşudur. Fakat o zaman ret veren arkadaşlar, kamuya yapılacak hizmeti reddettiniz. Satış falan yok. Akdeniz, sadece benden değil tüm Meclis üyelerinden de hizmet bekliyor" dedi.

"YER SATMA YOK, HİZMET GELECEK"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de seslenen Başkan Gültak, "Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde yoğun oy aldınız. Buradaki insanlar hizmet bekliyor. Akdeniz Belediyesi'nin önünü tıkamakla, Akdeniz'de yaşayan insanlarımıza hizmet gitmesini engelliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Akdeniz ilçesi hayrına pozitif ayrımcılık yapın. Farazi konuşmuyorum, yapılanlar doğru değil. İnsanların kaderi ile oynamayın. Asfalt yapacağız dedik, yaptırmıyorsunuz. Borçlanmayı da o yüzden istedik. Trafo yeri satma yok, hizmet gelecek, 'Yok' diyorsunuz. Böyle siyaset olmaz. Akdeniz için pozitif ayrımcılık istiyorum. Ortada satış yok, imar planına ret var. Niye imar planı yaptığımızı da belgeliyoruz. İmar uygulamasıyla arazi kazanıyoruz. Dolasıyla siz bunu da engellemiş, geciktirmiş oldunuz" dedi.