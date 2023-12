Başkan Güngör, AFAD Başkanı Memiş ile bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara'da AFAD Başkanı Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. 6 Şubat depremleri sonrası şehirde yürütülen ortak çalışmaların istişare edildiği ziyarette, destekleri ve misafirperverliği için AFAD Başkanı Okay Memiş'e teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, "AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş'i ziyaret ederek depremler sonrası AFAD ile ortak yürüttüğümüz projelere ilişkin istişarelerde bulunduk. Şehrimize vermiş olduğu destek ve nazik misafirperverliklerinden dolayı AFAD Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyonla gayretimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.