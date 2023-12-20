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Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:54 Son Güncelleme: 20.12.2023 17:01

Başkan Güngör, AFAD Başkanı Memiş ile bir araya geldi

AFAD Başkanı Okay Memiş’i makamında ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimize vermiş olduğu destek için AFAD Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Güngör, AFAD Başkanı Memiş ile bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara'da AFAD Başkanı Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. 6 Şubat depremleri sonrası şehirde yürütülen ortak çalışmaların istişare edildiği ziyarette, destekleri ve misafirperverliği için AFAD Başkanı Okay Memiş'e teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, "AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş'i ziyaret ederek depremler sonrası AFAD ile ortak yürüttüğümüz projelere ilişkin istişarelerde bulunduk. Şehrimize vermiş olduğu destek ve nazik misafirperverliklerinden dolayı AFAD Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyonla gayretimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör, AFAD Başkanı Memiş ile bir araya geldi
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