Başkan Güngör, Bakan Soylu ile birlikte konteyner kentte incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Karacasu Kampüsü'ne inşa edilen konteyner kentte incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede devam eden çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Hemşehrilerimizin barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla el birliğiyle çalışıyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Hayrettin Güngör açıklamalarının devamında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Fatma Varank, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile birlikte Karacasu Kampüsü'ne kurulan konteyner kentte incelemelerde bulunduk. Şehrimizin farklı noktalarında konteyner ve çadır kent kurulumları devam ediyor. Hamdolsun vatandaşlarımızın barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir aşama kat edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen ekiplerimizle birlikte yardımlaşma ve dayanışma içerisinde şehrimizi tekrardan ayağa kaldıracağız" cümlelerini kaydetti.