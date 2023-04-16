Başkan Güngör, Bilal Erdoğan ile ’Dayanışma Obası’nı ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Kılavuzlu Millet Bahçesi'ne kurulan Dayanışma Obası'nı ziyaret eden Başkan Güngör ve Bilal Erdoğan, geçici barınma merkezinde depremzedelerle de bir araya geldi.

Desteklerinden dolayı Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibine teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, "Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ile Kılavuzlu Millet Bahçesi'ne kurulan Dayanışma Obası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Desteklerinden dolayı Sayın Bilal Erdoğan nezdinde tüm ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.