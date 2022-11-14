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Giriş Tarihi: 14.11.2022 15:58 Son Güncelleme: 14.11.2022 16:35

Başkan Güngör "Devletimiz bunun hesabını soracak"

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, “Bize bu acıyı yaşatanların hesabını soracağız. Hakk’ın rahmetine kavuşan vatandaşlarımızın ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ERTAN GÜRCANER
Başkan Güngör Devletimiz bunun hesabını soracak

Dün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı da 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Olay sonrası açıklama yapan Başkan Güngör, "Bu menfur eylemi yapanlar ve bağlantılarının ortaya çıkacağına inancımız tam. Türkiye'yi saldırılarla yolundan çevirmeye çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar. Bu uğurda Devletimiz tüm gücüyle çalışıyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist, PKK/YPG bağlantısını itiraf etmiştir. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlardan bunun hesabını soracağız. Yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. İstanbul'da Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını hız kesmeden yürütüyorlar. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Türkiye'de huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Başkan Güngör, "Ülkemizde huzur ve güven ortamı hâkim. Hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımız dışında bu olayın arkasında kim varsa ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış olan ülkemizde bu tür olaylarla bizleri yolumuzdan etmeye çalışacaklar. AK Parti Denizli Teşkilatı olarak ülkemizin refah ortamının bozulmaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimse ülkemize bu tür olaylarla mesaj vermeye çalışamaz. Bizler asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde yolumuza dimdik devam edeceğiz. Canlarımıza kıyan hain terör örgütünden bunun hesabını elbet soracağız" şeklinde konuştu.

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