Başkan Güngör: Her şey Kahramanmaraş için

Başkan Güngör, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ve Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Şeref Eroğlu'nun Kahramanmaraş ziyaretinde yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı.

Birçok projeye ilişkin bilgi ve müjdeler aktaran Başkan Güngör, "Her şey Kahramanmaraş'ımız için. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimler olarak bizler ve diğer tüm paydaşlarımız hizmet yolunda var gücümüzle gayret ediyoruz" diye konuştu.

TARİHİ KIŞLA TURİZME KAZANDIRILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör cümlelerine, "Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde Tarihi Kışla'mıza ilişkin bir arzımız olmuştu. Özellikle Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi arkasındaki kışlamız tarihi bir alana sahip olduğu burayı turizme kazandırmamız önemli bir katma değer oluşturacak. Hem de askeriyemiz yeni yerleşim alanına, daha modern yapılara kavuşmuş olacak. İnşallah bu çalışmamızdan da olumlu sonuçlar alırız diye ümit ediyorum" şeklinde devam etti.

STADYUM MÜJDESİNİN DETAYLARINI DA PAYLAŞTI

Yakın zamanda müjdesi verilen stat projesiyle ilgili de konuşan Başkan Güngör, "Şehrimizde 1970'te yapımına başlanarak uzun süre hizmet veren bir stadyumumuz var. Şehir dışında olan yapı, zamanla şehrin içinde kalmış. Yapılan tetkik ve tahlillerde depremsellik standartlarını taşımadığı raporlandı. Dolasıyla takımımız maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldı. Şehrimizdeki bir diğer stadyum ise Onikişubat Stadı. İki stadyum arası mesafe 2 kilometre. Onikişubat Stadı 48 dönüm, Hanefi Mahçiçek Stadı ise 120 dönüm bir alana sahip. Hanefi Mahçiçek dolayısıyla daha uygun ve daha geniş bir alanda olmasına rağmen buranın da depremsellik standartları uygun değildi. Her iki stadyumda da profesyonel müsabaka oynanamıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda buraların güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalarımıza hızla başladık. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza konuyu Ankara'da arz ettik, geldiğinde de hamdolsun çözüme kavuşturduk" dedi.

BAKANLIĞIMIZLA İŞBİRLİĞİNDE YAPACAĞIZ

Başkan Güngör projenin hızla başlatılacağını vurgulayarak, "Sayın Bakanımızla, Büyükşehir Belediye'mize ait Hanefi Mahçiçek Stadı'nın ve bakanlığımıza ait Onikişubat Stadı'nın değişimi noktasında fikir birliğine vardık. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız 100 Milyon TL civarında bir mali destek sağlayacak. Biz de kendi imkânlarımızla Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah hızlı bir şekilde burayı projelendirip çok nezih bir futbol kompleksini şehrimize kazandırmış olacağız. Projemiz de yaşayan stat konseptinde olacak. Bakanlığımızın bu konuda örnek projeleri var. Burada farklı spor dallarına da alan açılacak. Yıkım sürecini hızlı bir şekilde başlattık. İnşallah en kısa sürede burayı projelendirip, yıkımı tamamlayıp yeni stadyumun inşasına başlayacağız" diye konuştu.

OLİMPİK HAVUZ GELİYOR!

Konuşmasının devamında olimpik havuz projesine ilişkin müjde aktaran Başkan Güngör, "Biliyorsunuz, Hanefi Mahçiçek Stadyumu civarında yarı olimpik bir havuz da var. Ancak burası da ekonomik ömrünü tamamlamış vaziyette. Buranın da yenilenmesi gerekiyor. Şehrimizde de birkaç yarı olimpik havuz var ama tam olimpik bir havuz yok. Bildiğiniz gibi bizim bir tam olimpik havuz projemiz var. Buranın yeri noktasında değerlendirmelerimizi sürdürüyorduk. İnşallah Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde yapmayı düşündüğümüz tam olimpik yüzme havuzunu da, Sayın Bakanımızın önerileriyle buraya yönlendirmiş olacağız. Bunu da tüm finansmanı hibe bir kaynakla inşa edeceğiz" dedi.

ONİKİŞUBAT STADYUMU İÇİN DEV PROJE

Bakanlıktan devralınacak Onikişubat Stadyumu ile ilgili detayları paylaşan Başkan Güngör, "Bu tesis ile ilgili önemli projelerimiz var. Ancak bunu bir fikir birliğiyle, şeffaflık ilkemize uygun şekilde istişare ederek tespit edeceğiz, ortak karar alacağız. Biz burada makul bir yeşil alan olsun istiyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde 'Hayrettin, bu salon artık yetmiyor' diye bir ifade kullanmıştı. Güzel bir kongre merkezi olabilir, aynı zamanda onun yanında şehir ve kurtuluş müzesi, bunun için de Kültür Bakanlığı'mızla tahsis sonrası görüşeceğiz. Müzemizi bu projeyle mevcut alana konumlandırabiliriz. Biz bu şehrin 10 bin yıllık tarihini gözlemleyebileceğimiz, kronolojik çıkarımlar yapabileceğimiz güzel bir müze inşa etmeyi hedefliyoruz. Çünkü Kahramanmaraş Milli Mücadele'nin öncü şehri, bunun zenginleştirilmesi ve modern bir müzede tecrübe edilmesi lazım" bilgisini aktardı.

MODERN SU SPORLARI MERKEZİ

Su Sporları Merkezi'nin devri ile ilgili detayları paylaşan Güngör, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ait Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'nin daha fonksiyonel kullanılması maksadıyla Sayın Bakanımızla görüştük. Burayı inşallah bize tahsis edecekler. Ulaşımını derhal rahatlatacağız, yeme içme mekânlarıyla, modern su sporları merkeziyle burayı dönüştüreceğiz. Burada tekne gezisi haricinde bir yüzer havuz projemiz var. Biz baraj suyundan yüzme olarak istifade edemiyoruz tehlikeli olması dolayısıyla. Gençlerimize, kadın ve erkek vatandaşlarımıza rahatça yüzebilecekleri bir havuz da buraya kazandırmış olacağız. Yaz sezonuna inşallah burayı yetiştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

SEMT SAHALARI HAYIRLI OLSUN

Semt sahası çalışmalarının kısa sürede başlatılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı, "Sayın Bakanımızdan gelen bir diğer müjde de semt sahalarına yönelik oldu. Toplamda 11 Milyon TL destekle biz inşallah ihtiyaç olan mahallelerimizde 40'ın üzerinde halı saha yapacağız. Basketbol alanları oluşturacağız. İnşallah bunları da kısa sürede yapıp gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bizden daha önce talepte bulunmuşlardı; inşallah bunların ilkini TOBB Fen Lisesi ve civarında okullar bölgesi olarak adlandırılan mevkide yapacağız. Birçok öğrencimiz buradan istifade edecek. Diğer ilçe ve beldelerimiz için de çalışmaları başlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

GÜREŞ ŞAMPİYONASI KAHRAMANMARAŞ'TA YAPILACAK

Yapılan bir diğer ikili görüşmenin ardından duyurulan Güreş Şampiyonası ile ilgili konuşan Güngör cümlelerini, "Şehrimizin ve ülkemizin yetiştirdiği, bizleri daima gururlandıran Şeref Eroğlu kardeşimizi başkanlığı dolayısıyla tebrik ediyorum. Kendisi baba ocağına, şehrine geldiğinde görüştük. Kendisine Kahramanmaraşlı bir Güreş Federasyonu Başkanı olarak, dedim ki; güzel bir güreş organizasyonu yapalım. Sağ olsun, Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Kahramanmaraş'ta yapılması için anlaştık. Ulusal ve uluslararası etkinliklerle şehrimizi tanıtıyoruz. Sadece bu organizasyonda 500'e yakın güreşçimizi ve binin üzerinde ziyaretçimizi ağırlamış olacağız. Bu da şehrimizin turizmine ve ekonomisine bir katkı sağlayacak. Türkiye Kahramanmaraş'ı konuşuyor olacak. Kahraman şehrim adına hemşehrim, kardeşim Şeref Eroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde tamamladı.