Başkan Güngör: Meslek hayatınızda başarılar diliyorum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TÜRMOB ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde düzenlenen Ruhsat Dağıtım Töreni'ne katıldı. Düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atilla Sarıyıldız, protokol üyeleri, iş insanları ve ruhsat almaya hak kazanan mali müşavirler katıldı.

Başkan Güngör programda yaptığı konuşmada, "En zorlu staj dönemlerinden birisi Mali Müşavirlik mesleğindedir. Üç yıllık bir staj dönemini başarıyla tamamlayıp bu ruhsatları almaya hak kazandınız. Mali Müşavirler vergi hukuku gibi özel konularda millet ve devlet arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi görüyor. Meslek yaşamlarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. Program, lisans eğitimlerinin ardından stajlarını tamamlayarak ruhsatlarını almaya hak kazanan üyelere ruhsatlarının takdim edilmesi ve TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu tarafından oda başkanlarına şilt takdimi ile sona erdi.