Başkan Güngör: Tekstilde çok ciddi potansiyele sahibiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'na katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, oda başkanları ve müteşebbis heyeti üyeleri yer aldı.

TEKSTİLİN PAZAR PAYINI ARTIRMAYA GAYRET EDİYORUZ

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Valimiz, Dulkadiroğlu kaymakamımız, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve oda başkanlarımızla birlikte Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantımızı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ımızda tekstilin, ticaret ve sanayinin gelişmesi noktasında istişarelerde bulunduk. Hamdolsun şehrimiz tekstil alanında çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler de paydaşlarımızla birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi tekstilin de ticaret hacmini ve pazar payını artırmak için gayret ediyoruz. Bu noktada ihracatımızı daha da artırmamız mümkün. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.