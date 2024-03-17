Başkan Hilmi Güler Akkuş’a yeni müjdeler verdi

31 Mart Yerel Seçimine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, her gittiği ilçede sevgi ile kucaklanıyor, Orduluların desteğini arkasına alıyor. Seçim çalışmalarını Akkuş ilçesinde sürdüren Başkan Hilmi Güler ilçe girişinde yoğun kalabalığın coşkusu ile karşılandı.

Akkuşlulara hitap eden Güler, "Allah'a hamdolsun şu ana kadar verdiğimiz tüm sözlerimizi yerine getirdik. İsa Demirci kardeşimizle 5 yıl güzel ve başarılı çalışmalara imza attık. Bunun 2 yılı pandemi, bir yıl ise depremin etkileri ile geçti. Buna rağmen çok güzel çalışmalar yaptık. İsa Demirci ne dediyse altına imzamı atıyorum. Uzun söze gerek yok. Biz sizlere sevdalıyız. Dolayısıyla hiç yorgunluk duymuyoruz. 50 yıldır bu davanın içindeyim. 30 yıldır Cumhurbaşkanımızla birlikteyim. Bu işi en iyi bilen bizleriz. Bizim davamız pazara kadar değil mezara kadar"

"TÜRK YÜZYILI AKKUŞ'UN YÜZYILI OLACAK"

5 yıl içerisinde Akkuş'a 700 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Güler yeni dönemde yapılacak yatırımların da müjdesini verdi. Başkan Güler konuşmasına şu sözlerle devam etti, "Türk Yüzyılı Ordu'nun aynı zamanda Akkuş'un yüzyılı olacak. Doğalgaz sözü vermiştik ve doğalgazı getirdik. Yine hanım kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için kreş açacağız. Argan Göleti'ni tamamladık, etrafında çevre düzenlemesi yapacağız. Akkuş'ta ahşap sanayi alanında Organize Sanayi Bölgesi açacağız. Gençlerimize iş imkânı çıkacak. Akkuş-Kumru yolunu konfora kavuşturacağız. Akkuş-Niksar yolu meselesi de bitmiş olacak. Geri kalan yol ve su meselemizi de Allah nasip ederse iki yıl içerisinde bitireceğiz" dedi.