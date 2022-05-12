Başkan Kılınç, ’İstihdam ve Güneş Enerji Santrali’ için destek turunda

Kalkınma Ajansı ziyaretinden sonra Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ)'yi makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, burada da Adıyaman için çok önemli olan GES projesine destek istedi. Ziyarette alınan kararla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "TEİAŞ Genel Müdürü Sayın Orhan Kaldırım'ı ziyaret ederek 4.6 megavatlık GES projemize destek istedik. Genel Müdürümüze ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Kılınç, Adıyaman için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek, bu konuda kendilerine destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.