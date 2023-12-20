Başkan Kocaispir gönül köprüleri kuruyor

Son olarak 19 Mayıs ve Başak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Kocaispir, hemşehrileriyle sohbet ederek işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Tevazu ve samimiyeti ile büyük küçük herkes ile gönülden iletişim kuran Başkan Kocaispir, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı komşularıyla hasbihal etti, onların görüş ve önerilerini dinledi.

19 Mayıs Başak Mahalle Evi'ni de ziyaret eden Başkan Kocaispir, "Güler yüzleri ve muhabbetleri ile bizleri ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza bol kazançlar diliyorum" dedi.