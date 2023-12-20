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Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:13 Son Güncelleme: 20.12.2023 13:28

Başkan Kocaispir gönül köprüleri kuruyor

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin her bir mahallesini adım adım gezerek esnaf ve vatandaşlarla olan gönül köprülerini kuvvetlendirmeye devam ediyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Kocaispir gönül köprüleri kuruyor

Son olarak 19 Mayıs ve Başak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Kocaispir, hemşehrileriyle sohbet ederek işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Tevazu ve samimiyeti ile büyük küçük herkes ile gönülden iletişim kuran Başkan Kocaispir, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı komşularıyla hasbihal etti, onların görüş ve önerilerini dinledi.

19 Mayıs Başak Mahalle Evi'ni de ziyaret eden Başkan Kocaispir, "Güler yüzleri ve muhabbetleri ile bizleri ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza bol kazançlar diliyorum" dedi.

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Başkan Kocaispir gönül köprüleri kuruyor
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