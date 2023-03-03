Haberler Yaşam Haberleri Başkan Kocaispir: Tarımsal alanlar yapılaşmaya kapalı
Giriş Tarihi: 3.3.2023 12:04 Son Güncelleme: 3.3.2023 12:54

Başkan Kocaispir: Tarımsal alanlar yapılaşmaya kapalı

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan ilçede olası bir afette yıkımların önüne geçmek için radikal önlemler almaya hazırlanıyor. Yüreğir’in hem deprem kuşağında hem de yumuşak zeminli ova üzerinde kurulduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Tarım alanlarında ev yapmak amacıyla satın alınan arsalarda yapılaşmaya hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. İlçemizde yatay mimariyi özendirecek projeleri destekleyeceğiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Kocaispir: Tarımsal alanlar yapılaşmaya kapalı

Kahramanmaraş merkezli ve Adana'nın da içinde bulunduğu 11 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Yüreğir Belediyesi imar ve şehircilik konusunu masaya yatırdı. Kat yüksekliği ve ruhsat gibi imarı ilgilendiren konularda ekiplerin çalışmaya başladığını belirten Belediye Başkanı Kocaispir, "Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Bir yandan acılarımızı sarmak için el ele vereceğiz, diğer yandan bu felaketin tekrarlanmaması için ciddi önlemler alacağız" diye konuştu.

Yüreğir'de yıkım yaşanmamasının kimseyi rehavete sürüklememesi gerektiğini kaydeden Kocaispir, "Göreve geldiğimizden beri kentsel dönüşüm konusundaki kararlı tutumumuzun ne kadar yerinde olduğunu gördük. Şehit Erkut Akbay ve Sinanpaşa mahallelerindeki kentsel dönüşümün önemi bir kez daha anlaşıldı. Yüreğir; gelişmeye, dönüşmeye açık bir yer. Modern ve güvenli yapılaşma konusunda Türkiye'ye örnek olma potansiyelimizi kullanacağız. Kat yüksekliğini azaltıp yatay mimariyi özendireceğiz. Böylece ilçemizde alışık olduğumuz mahalle kültürünü de yaşatacağız" şeklinde konuştu.

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Başkan Kocaispir: Tarımsal alanlar yapılaşmaya kapalı
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