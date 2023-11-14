Haberler Yaşam Haberleri Başkan Kocaispir: Yüreğir’imizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz
Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:04 Son Güncelleme: 14.11.2023 12:29

Başkan Kocaispir: Yüreğir’imizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Serinevler ve Karacaoğlan mahallelerine giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Kocaispir, “Yüreğir’imizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Kocaispir: Yüreğir’imizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz

Serinevler ve Karacaoğlan mahallelerine teknik ekibiyle giden Başkan Kocaispir, mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kocaispir, ziyarette hem mahallede yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Serinevler Parkı'nın ardından iki mahalleyi birleştiren 3714 sokakta yapılan asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, "Yüreğir'in birçok mahallesinde asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Karacaoğlan ve Serinevler mahallelerimizi birbirine bağlayan 3714 sokaktayız. Adana'nın en güzel yolları Yüreğir'de olacak demiştik çok şükür bugün bunu büyük ölçüde gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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Başkan Kocaispir: Yüreğir’imizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz
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