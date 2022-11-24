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Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:12 Son Güncelleme: 24.11.2022 11:14

Başkan Koştu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başta Millet Bahçesi ve Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi olmak üzere Bergama’ya yapılan vizyon yatırımlarla ilgili gelinen son nokta hakkında bilgiler verip, destekleri için teşekkür etti.

ERTAN GÜRCANER
Başkan Koştu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

İzmir Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Grup Toplantısı girişinde gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Bölge Milletvekilleri, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

BAŞKAN KOŞTU; "CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a UNESCO Dünya Mirası tarihin nefes aldığı Bergama'ya yapılan yatırımlar ve vizyon projeler için teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, göreve başladığımız ilk günden itibaren tarihi şehrimiz Bergama'mıza olan ilgisi ve destekleri ile hep yanımızda oldu. Başta İzmir'imizin ilk Millet Bahçesi yatırımımız ile tüm tarihi şehirlerin ve dünyanın gıpta ile takip ettiği Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz olmak üzere ilçemize kazandırdığımız her birisi vizyon niteliğindeki dev yatırımlar için; TOKİ'den Doğalgaz'a, Serbest Bölgeden İzmir-Bergama Otoyolu ve Çevre Yolumuza, Öğrenci Yurdumuzdan Zeytinpark'a, Diş Hastanesi'nden Yeni Şehir Stadyumu'muza ve Gençlik Merkezimize kadar projelerimizde gelinen nokta hakkında Cumhurbaşkanımıza bilgiler verdik. Cumhurbaşkanımıza her bir projemize verdikleri destek için teşekkürleri ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Başkan Koştu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü
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