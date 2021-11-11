Haberler Yaşam Haberleri Başkan Koştu: "Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’miz için önemli bir kampanya"
Giriş Tarihi: 11.11.2021 23:04

Başkan Koştu: "Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’miz için önemli bir kampanya"

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başkan Koştu: Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’miz için önemli bir kampanya

Milli Ağaçlandırma Günün’de Bergama’da 6 bin fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bergama'da 6 bin fidan toprakla buluştu. Kaşıkçı Mahallesi'nde düzenlenen "84 Milyon için 3'er Fidan" dikim kampanyasına katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bugün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor. Türkiye'mizin her yerinde olduğu gibi Bergama'mızın da yemyeşil olması için önemli bir adım" dedi.


Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kaşıkçı Mahallesi ağaçlandırma sahasında fidan dikimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm şehirlerde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğuna dikkat çeken Başkan Koştu, "Biz belediye olarak Bergama'dan Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek veriyoruz. Kaşıkçı Mahallemiz de fidanları toprakla buluşturduk. Bugün burada diktiğimiz fidanlar, geleceğimiz için, Türkiye'miz için çok önemli. Bugün yaptığımız etkinliğe emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Koştu: "Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’miz için önemli bir kampanya"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA