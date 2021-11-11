Başkan Koştu: "Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’miz için önemli bir kampanya"

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bergama'da 6 bin fidan toprakla buluştu. Kaşıkçı Mahallesi'nde düzenlenen "84 Milyon için 3'er Fidan" dikim kampanyasına katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bugün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor. Türkiye'mizin her yerinde olduğu gibi Bergama'mızın da yemyeşil olması için önemli bir adım" dedi.



Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kaşıkçı Mahallesi ağaçlandırma sahasında fidan dikimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm şehirlerde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğuna dikkat çeken Başkan Koştu, "Biz belediye olarak Bergama'dan Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek veriyoruz. Kaşıkçı Mahallemiz de fidanları toprakla buluşturduk. Bugün burada diktiğimiz fidanlar, geleceğimiz için, Türkiye'miz için çok önemli. Bugün yaptığımız etkinliğe emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.