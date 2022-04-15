Başkan Kuş ve Yazar Uzun gençlerle buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun'la birlikte gençlerle bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesine bağlı Metin Sözen Kültür Merkezinde organize edilen iftar programı sonrasında gençlerle bir araya gelen Başkan Kuş ve Yazar Uzun, hem gençlere tavsiyelerde bulundular hem de gençlerin sorularını yanıtladılar. Şanlıurfa'da bulunan Yazar Abdurrahman Uzun'la gençleri bir araya getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtirken, Yazar Abdurrahman Uzun da Başkan Kuş'a organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını belirten Başkan Kuş,"Eyyübiye Belediye Başkanı olarak hem kurum hem de şahsım her zaman gençlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Gençliğe yönelik çalışmalarımız devam ediyor keza eğitim için de çalışmalarımız sürüyor. Eyyübiye gençliği ve öğrencileri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.