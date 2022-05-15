Başkan- kuzen kavgasında ikinci perde: Kuzen ihale istemiş, başkan vermemiş

Çan Cumhuriyet Savcılığı'nın CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kuzeni müteahhit Ö.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmanın ardından sessizliğe bürünen Belediye Başkanı Öz, günler sonra bir nikah töreninde ortaya çıktı. Moralsiz olduğu gözlenen Öz, tören çıkışında yerel bir gazeteye açıklamada bulundu.

"USULSÜZLÜK YAPMAMI İSTEDİ"

Kuzeninin suçlamalarının 'deli saçmalığı' olduğunu savunan Başkan Öz, "Yapılan pisliktir, karalamadır" diyerek hakkındaki iddiaları ret etti.

Kuzeninin aslı astarı olmayan iddialarla savcılığa şikâyette bulunduğunu ileri süren Başkan Öz, "Şikâyetle ilgili müdürlerimiz, memurlarımız, dışarıdan esnaflarımız ifadeleri alınmak üzere Adliye'ye çağırıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Yapılacak işlerde 'Şu ihaleyi bana ver. Bu ihaleyi bana ver' gibi sözleri oldu. Ben de, bu sözlerine dikkat etmesi gerektiğini, benim hiçbir şekilde Fen İşlerine dair işlerde A kişiye, B kişiye iş verme yetkim olmadığını söyledim. Yarım bıraktığı işlerini tam yapmışım gibi göstermemi, tam yapmışım gibi söylememi istedi. Ben bunu şiddetle reddettim." dedi.



Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kuzeni Ö.E.

"AKLINI ŞAŞIRMIŞ"

Kuzenine hiçbir borcunun olmadığı da öne süren Belediye Başkanı Öz, "Geçmiş dönemlerde belediyemizden aldığı işlerin tüm paraları ödendi. Benim de kendisine hiçbir borcum yok. İşlerinin bozulmasından dolayı hesabına belirli bir icra gelmişti. İcra gelince bloke oluyor hesapları da. Yaşananlardan dolayı aklını şaşırmış olmalı." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir Çan Belediyesi'ne işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca iflasın eşiğine geldi. İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS NEZARETİNDE İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; irtikâp suçlamasıyla aralarında Belediye Başkanının şoförü Z.Y. ve danışmanı U.S'nin de bulunduğu birçok belediye çalışanının ifadesine başvurulmasına karar verildi. Çan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla belediyeye giderek muhasebe müdürü A.Y, şoför Z.Y. ve personel müdürü Ş.U'nun ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

23 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen muhasebe müdürü A.Y, şoför Z.Y. ve personel Müdürü Ş.U. gecenin ilerleyen saatlerine kadar savcıya ifade verdi. Personelin verdiği bilgiler doğrultusunda gece geç saatlerde Belediye Başkanı Öz'ün danışmanı U.S'nin ve CHP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu toplam 23 kişinin ifadesine başvuruldu.



Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, şoförü Z.Y. ve danışmanı U.S. ile birlikte

LÜKS DAİRENİN İÇ DEKORASYON FATURALARI SORULDU

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sorgulamada ayrıca Belediye'ye iş yapan firma yetkililerinin de Adliye'ye çağrılarak, tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Sorgulamalarda firmaya yetkililerine Belediye Başkanı Bülent Öz'ün geçtiğimiz yıl iki daireyi birleştirerek kuzeni Ö.E'ye yaptırdığı evin iç dekorasyon harcamaları, faturaları ve parayı kimden aldıkları sorulduğu belirlendi. İddiaya göre başkanın özel dairesinin lüks dekorasyon harcamaları farklı iş kalemleriyle belediyeye fatura edildi, bazılarını ise Ö.E. başkandan bir türlü tahsil edemedi.

KOSOVA GEZİSİNE BAŞKALARI DA GÖTÜRMÜŞ

Ayrıca sorgulamada 2019 yılında meclis kararıyla Kosova'da 6.sı düzenlenen Business Forum Prizren'e katılan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kimleri bu geziye götürdüğü, yapılan harcamaların faturalarının kimlere kesildiği, belediye meclisinin geziye katıldığı ortaya çıkan Ö.E'den haberlerinin olup olmadığı" soruldu.