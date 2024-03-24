Başkan Palancıoğlu’ndan Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak projeler

Melikgazi'de bir dönem başarılı bir şekilde yaptığı belediye başkanlığı görevinin ardından yeni dönemde de aday gösterilen Başkan Palancıoğlu, 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini kamuoyuna açıkladı.

600 KİLOMETRE YOL YAPTIK

2024 yerel seçimleri için "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla belirlediği 5 yıllık yol haritasını "Hedef 2029 Melikgazi" sloganıyla taçlandıran Başkan Palancıoğlu, "Her zaman olduğu gibi şeffaf, katılımcı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı ile halkımıza hizmet etmek ve ilçemizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Melikgazi Yüzyılı'nı yeni dönemde hep birlikte inşa edeceğiz. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'ye yeniden Melikgazi'ye aday göstermelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere hep birlikte 31 Mart'ta en iyi sonuçlarla çıkacağız. Melikgazi'mize 5 yılda 21 okul, 15 kütüphane, 15 aile sağlığı merkezi, 15 sosyal tesis, 18 cami, 9 Kur'an Kursu, 270 yeni park, 3 milyon metrekare yeşil alan, 600 kilometre yeni yol kazandırdık. Kentsel dönüşümle yepyeni mahalleleri ilçemize kazandırdık. Geçmişimize sahip çıkıp Gön Han ile Köşk Medrese başta olmak üzere birçok tarihi eseri restore ettik" dedi.

MELİKGAZİ'DE YATAY MİMARİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Melikgazi Belediyesi olarak öncelikleri olduğunu ve "önce" temasını kullanacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Yol, okul, park, asfalt gibi işler zaten belediyecilik hizmetlerimiz. Bir şehir plancısı olarak en çok çalışmayı kentsel dönüşümde yapacağım. Melikgazi'de artık 10 katlı binalar olacak. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2. Etaba başlıyoruz. Çorakçılar'da yeni kentsel dönüşüme başlıyoruz. Melikgazi için ilk, Kayseri'ye örnek olacak en önemli mimari projelerin başında Altınoluk Mahallesi Bahçelievler Konut Proje'miz yer alıyor. Çatısında GES ve yağmur suyu toplama hattı olacak. Melikgazi'nin farklı yerlerinde bu yatay mimariyi yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

ERCİYES YOLUNA KAMP MERKEZİ

Gön Han ve Vezir Han'ın işlevlendirilmesi ile Kayseri'nin iki gözde mekânının ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Urgancılar Çarşısı'nı restore ederek Kazancılar Çarşısı'nın bağlantısını yapacağız. Şehrin merkezine gücümüz yettiğince tarihi ve estetik dokunuşlar yapacağız. Melikgazi Kongre Merkezi'miz ile Kayseri'de birçok etkinliği yapacağımız yeni bir alan ortaya çıkacak. Teknopark'ın hemen karşısına raylı sisteme yakın bir alana yapıyoruz. Mimarisi ve fonksiyonları ile Kayseri'ye yakışır bir mekân olacak. Erciyes yolunda planladığımız Kamp Merkezi'miz ise beni en çok heyecanlandıran projelerden biri. Tam 50 tane bungalov ile başlıyoruz. Ortak merkezde toplantı salonları, restoranlar var. Burada toplu organizasyonlar kamplar yapılacak. Kayseri'ye en çok değer katacak projelerden biri olacak inşallah" dedi.