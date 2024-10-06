Başkan Pehlivan’dan Tugay’a ‘satış’ sitemi: İçime sindiremiyorum!

İzmir'de Dikili, Güzelbahçe, Çeşme, Seferihisar gibi birçok CHP'li ilçe belediyesinin mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmasına ses çıkarmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Menemen Belediyesinin arsa satışına ilişkin çıktığı ihaleyi yargıya taşıdı. Konuya ilişkin olarak Menemen Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aydın Pehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sitem etti. Belediye meclis toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Başkan Tugay daha önce bana da her türlü konuda destek olacağını söyledi ama bizim satış kararlarımıza dava açmasını içime sindiremiyorum. İzmir Büyükşehir, Belediyesi Menemen Belediyesi'nin satışa çıkardığı tüm gayrimenkullerle ilgili dava açıyor. Dava açtığı hafta kendisi 30 küsur tane taşınmaz satışa çıkarıyor. Diğer ilçelere itiraz etmiyor" dedi.