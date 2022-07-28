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Giriş Tarihi: 28.7.2022 17:05 Son Güncelleme: 28.7.2022 18:16

Başkan Sayan’dan çok sert yalanlama

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile ilgili çıkan silahlı kavga iddiaları Başkan Sayan tarafından sert bir dille yalanlandı. Yaşananları tek tek anlatan Sayan, “Bu algı operasyonlarına gelmeyeceğiz, hizmete devam edeceğiz’ dedi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Başkan Sayan’dan çok sert yalanlama

Ağrı'da sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarında çıkan ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da dahil olduğu iddia edilen silahlı kavga ile ilgili Başkan Sayan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yazılanların doğruları yansıtmadığı ifade edildi. Başkan Sayan; "27 Temmuz 2022 tarihinde saat 19:00'da ilimizin Murat mahallesinde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde Belediye Başkan yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturmuş olup güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrıspor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haber ile partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir.

Göreve geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden ve gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlarından aldığım onlarca tehdide rağmen bu şehire hizmet etmeye partimizi ve hizmetlerini ve kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya ulaştırmaya gayret ettim edeceğim" dedi.

Başkan Sayan ayrıca hizmetlerine devam edeceğini ve algı oyunlarına gelmeyeceklerini de belirtti. Sayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim yaktılar yine gönderdim, giremezsin hiç bir siyasetçi gitmedi dedikleri mahallelere köylere gittim yine gideceğim. Hizmetimizi ne tehditler ne de başka hiç bir güç engelleyemez. Ak Partimize %56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğim. Hiç bir tehdit Sayın Genel Başkanımızı yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz durmak yok yola devam."

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Başkan Sayan’dan çok sert yalanlama
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