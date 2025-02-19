Başkan Saygılı’dan CHP’deki kurultay tartışmalarına tepki!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin kurultayına yönelik, şaibe iddiaları sonrası yaşanan sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları dile getirdi:

''CHP Türkiye siyasetinin, aziz milletimizin gündemini kendi kirli hesaplaşmasıyla meşgul etmeye artık bir son vermelidir. Ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her alanda emin adımlarla ilerlerken, parti içi hizipleri, yozlaşmış iktidar mücadeleleri, rant kavgalarıyla birbirini hedef alan siyasi aktörleriyle CHP, eski Türkiye'nin karanlık politik anlayışının kötü bir yansıması haline gelmiştir. Derin bir suçluluk psikolojisiyle apar topar bir araya getirdiği İl Başkanlarıyla; Genel Başkanlarının şiir okumasından daha kötü bir performans sergilenen açıklama akla ziyan, vakte kayıp, okuyanlar ve iştirak edenler için de başlı başına bir ayıptır. Partimizi hedef alarak "şaibeli kurultaylarının" rezilliğini panik havasında unutturmaya çalışanlar şunu unutmasın ki bu mesele bir AK Partili tarafından değil bizzat son yerel seçimlerde Hatay'da yeniden aday gösterdikleri ve önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan kendi partilileri tarafından gündeme getirilmiştir. Yine bu konu sorulduğunda, CHP Genel Merkezi bir açıklama yapmadığına göre "sükût ikrardandır" diyerek konunun ciddiyetine parmak basan bir AK Partili değil; Özgür Özel'in selefi olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP'nin konuyla alakalı açıklama yapan ağızlarının; "FETÖ taktiklerini uygulamakla, habis ayak oyunları yapmakla" suçladığı kişiler yine kendi partilileri, yani CHPlilerdir. Bu beyan, CHP'nin terör örgütlerini yöneten siyaset aklı tarafından işgal edildiğinin, onlara teslim olunduğunun en açık itirafıdır. Sırtından hançerleme uzmanlarıyla ünlü CHP, İzmir'de kral çıplak diyen delegesini hain ilan etmiş ve suç ittifakı üzere kurdukları ortaklıkla "para karşılığında oy veren delegelerin" varlığını itiraf eden partililerini aforoz etmişlerdir. Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi müstesna bir huyu vardır. CHPli isimlerin başlattığı yargı süreci tamamlanacak ve milletimiz tüm hakikati öğrenecektir. Milletimiz demokrasi, hak ve adaletin edebiyatını yapan muhterislerle işte o gün yüzleşecektir.''