Başkan Şenlikoğlu: “Bu projeler Giresun’umuza lig atlatacak”

Giresun Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Memleketin derdiyle ilgilenip, milletin meselelerini konuşmayı sürdüreceğiz. Şehir hayatını daha konforlu hale getirebilmek için çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman vatandaşımızın yanındayız"

2 ÖNEMLİ PROJEYİ İNŞALLAH HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Giresun artık hayata geçirilmesi planlanan Marina Projesi ile Türk ve yabancı bayraklı özel yatların rotasını çevireceği yer haline geleceğinin müjdesini veren Başkan Şenlikoğlu, "Her ayrıntının düşünüldüğü proje Giresun'un marka değerine de önemli oranda katkı sunacak. Deniz şehri Giresun'da yatların demirleyeceği ve doğu yakasında Sanayi Bölgesi'ne projelendirilecek olan marina şehrin kaderini de değiştirecek. 60 yatın aynı anda demirleyebileceği Marina Projesi şehirde büyük heyecan yaratırken projede; 77 bin metrekare inşaat alanı, 30 teknelik kara park alanı, 60 tekne bağlama kapasitesi, 70 mağazalık AVM, restoran ve kafeteryalar, şehir akvaryumu, yeşil alanlar, tematik park ve 100 araçlık bölümlerinin yer alması planlanıyor. Projenin Marina Park 42 olarak isminin ise Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Osman Ağa'nın kurduğu 42. Gönüllü Alaylardan esinlenerek kararlaştırıldı"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, deniz şehri Giresun'a Marina projesinin çok yakışacağını dile getirerek: "Şehrimizin ortasına projelendireceğimiz bu marinamız yaklaşık 77 bin metrekare alana sahip, çok modern, birçok mağazaların bulunduğu önemli bir ticaret merkezi olacak. Dolayısıyla bölgede bulunan tüm esnaflarımızın da bu projemizden olumlu etkileneceğini ve bölgenin oldukça hareketleneceğini düşünüyoruz. Giresun Marina Park 42 ve AVM projesi adeta şehrimize lig atlatacak bir projedir. Giresun için hizmet üretmeye, Giresun'u güzelleştirmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Bu yönde vatandaşlarımızdan ikinci bir 5 yıl için de yetki istiyoruz." şeklinde konuştu.